Marsilya - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Marsilya sahasında Sporting'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Marsilya - Sporting maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Marsilya ile Sporting kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Marsilya - Sporting maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - SPORTING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Sporting maçı 4 Ekim Salı günü saat 19:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.