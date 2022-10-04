Ajax - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Ajax sahasında Napoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ajax - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Ajax ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Ajax - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX - NAPOLIMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajax - Napoli maçı 4 Ekim Salı günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

AJAX - NAPOLI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Pasveer; Rencsh, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Alvarez, Taylor; Tadic, Kudus, Bergwijn

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Zambo Anguissa, Lobotka; Kvaratskhelia, Zielinski, Politano; Simeone