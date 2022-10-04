Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Eintracht Frankfurt sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Eintracht Frankfurt ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EINTRACHT FRANKFURT - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Tottenham maçı 4 Ekim Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.