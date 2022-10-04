Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Bayern Münih sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 ile geçti. Alman ekibinin gollerini Sane (2), Mane, Gnabry ve Moting kaydetti.
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Yayın Tarihi: 04.10.2022- 21:49
Alman ekibinin gollerini Sane (2), Mane, Gnabry ve Moting kaydetti.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 9 yaparken, Plzen henüz puanla tanışamadı.
Gruptaki 4. karşılaşmada Bayern Münih, Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.