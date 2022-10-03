UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanacak! İşte öne çıkan maçlar...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanacak. İşte grup aşamasının 3. haftasında oynanacak olan maçlar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 03.10.2022- 12:54