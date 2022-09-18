UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi görüşme!

UEFA, Şampiyonlar Ligi finali için tarihi bir görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ele alınacak konuya göre, UEFA'nın, TV ve sponsorluk gelirlerinin artırılması için Devler Ligi'ni ABD'de oynatmak istediği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.09.2022- 16:49