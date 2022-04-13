TUCHEL: ANCELOTTI İLE HAKEM GÜLEREK SOHBET EDİYORDU

Real Madrid'e elenen Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, mücadele sonrasında dikkat çeken bir demeç verdi.

Bu gece beni hayal kırıklığına uğratan şey, maç sonunda Ancelotti ile hakemin gülerek sohbet etmesi oldu. Elini sıkmak için Ancelotti'nin yanına giderken onları gördüm. 120 dakikalık böyle bir maçın sonunda kötü bir zamanlamaydı. Bunu kendisini de söyledim. Ancelotti'yi çok severim, iyi bir insan...

Thomas Tuchel