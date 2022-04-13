UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Londra'da 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı mücadelenin normal süresini İngiliz devi 3-1 kazandı ve turu uzatmaya götürdü.
Real Madrid - Chelsea maçında gol VAR'dan döndü! Karar hatalı mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Real Madrid, evinde Chelsea'yi konuk etti ve uzatmalarda İngiliz ekibinin 3-2 kazanmasına rağmen bir üst tura yükselen takım oldu. Karşılaşmada Chelsea'nin bir golü VAR kararıyla iptal edildi. Peki, Chelsea'nin golü sayılmalı mıydı? İşte detaylar...
BENZEMA YİNE ATTI
Uzatmada her şey eşitlenmişti ancak Real Madrid adına sahneye ilk maçta hat-trick yapan Karim Benzema çıktı. Fransız golcü, 96. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-3'e taşıdı ve takımına turu geçecek avantajı verdi. Uzatma devrelerinin sonuna kadar iki takım da gol pozisyonu bulsa da bunlar sonuçsuz kaldı ve Real Madrid deplasmanda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'ye 3-2 mağlup olmasına rağmen adını yarı finale yazdırdı.
13 kezle Şampiyonlar Ligi Kupası'nı en çok kazanan takım olan Real Madrid, Chelsea'yi geçerek adını tam 15. kez yarı finale yazdırmış oldu. Son 12 sezonda 10. kez yarı finale yükselen Madrid ekibi, turnuva tarihinde en çok yarı final gören kulüp konumunda.