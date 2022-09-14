Kopenhag-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Kopenhag sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Danimarka ekibi ilk galibiyetini almak isterken, Portekiz temsilcisi de bu maçtan 3 puanla ayrılma peşinde... Peki; Kopenhag-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:00
Kopenhag ve Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag - Sevilla mücadelesi, 14 Eylül Çarşanba akşamı oynanacak.
Müsabaka, saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen ekranlara gelecek.