Kopenhag-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. maçında Kopenhag sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Danimarka ekibi ilk galibiyetini almak isterken, Portekiz temsilcisi de bu maçtan 3 puanla ayrılma peşinde... Peki; Kopenhag-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:00