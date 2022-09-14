UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Real Madrid ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Real Madrid – RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid – RB Leipzig maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
REAL MADRID - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.
RB Leipzig: Gulacsi; Simakan, Orban, Diallo, Raum; Laimer, Schlager; Nkunku, Forsberg, Szoboszlai; Werner.