Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Real Madrid ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Real Madrid – RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2022- 11:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022- 11:10