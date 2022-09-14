UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. maçında Juventus sahasında Benfica'yı konuk edecek. İtalyan ekibi ilk galibiyetini almak isterken, Portekiz temsilcisi ise liderliğini koruma peşinde... Peki; Juventus-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus evinde Benfica'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Benfica maçı 14 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabaka EXXEN'den ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.