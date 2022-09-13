Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Liverpool - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Liverpool, evinde Ajax’ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Liverpool – Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 10:43