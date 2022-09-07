Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Inter ile Bayern Münih mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Inter ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Bayern Münih maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

INTER - BAYERN MUNIH MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

INTER - BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter Milan

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko

Bayern Munich

Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Sabitzer, Kimmich; Coman, Musiala, Sane; Mane