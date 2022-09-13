UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Bayern Münih ile Barcelona zorlu mücadelede karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Barcelona maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Bayern Münih - Barcelona maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.
BAYERN MÜNİH - BARCELONA MAÇININ İLK 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Christensen, Kounde, Alonso, Busquets, Gavi, Pedri, Raphinha, Dembele, Lewandowski
Bayern Münih: Neuer, Upemacano, Pavard, Kimmich, Davies, L. Hernandez, Musiala, Sabitzer, Sane, Mane, Müller