Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayern Münih Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Bayern Münih sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Alman ekibi rakibini mağlup edip liderlik koltuğuna oturmak isterken, İspanyol temsilcisi ise liderliğini sürdürme peşinde... Peki; Bayern Münih-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 12:01