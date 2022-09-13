Şampiyonlar Ligi | Sporting 2-0 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Sporting ile Tottenham karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi rakibini 90. dakikadan sonra bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 13.09.2022- 21:43 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 22:04
İlk hafta maçlarından 3 puanla ayrılan iki takımıN maçı nefesleri keserken kazanan 2-0'lık skorla Sporting oldu.
Portekiz ekibinin gollerini Paulinho ve Arthur kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting puanını 6 yaparken, Tottenham 3 puanda kaldı.