Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Napoli ile Liverpool mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Napoli ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Napoli - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Liverpool maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka TB8'de canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

NAPOLI - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Milner; Salah, Nunez, Diaz