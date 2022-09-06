UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sevilla ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Sevilla - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SEVILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sevilla - Manchester City maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.
SEVILLA - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN
SEVILLA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Salzburg
Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor
Milan
Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud