UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ajax ile Rangers karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı ve Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Ajax sahasında Rangers'ı ağırladı. Mücadeleyi Hollanda temsilcisi 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri Alvarez, Berghuis, Kudüs ve Bergwijn kaydetti. Ayrıca konuk takımın Barisic ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Ajax A Grubu'na 3 puanla başlarken, Rangers haftayı puansız kapadı.

Grubun 2. maçında Ajax 13 Eylül Salı günü Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Rangers ise yine aynı tarihte Napoli'yi ağırlayacak.