Şampiyonlar Ligi | Frankfurt 0-3 Sporting (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Portekiz ekibi Sporting deplasmanda Alman temsilcisi Franfurt'u 3-0 mağlup etti. Sporting'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos kaydetti.
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Yayın Tarihi: 07.09.2022- 21:46
Mücadelede Sporting'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Marcus Edwards, 67. dakikada Francisco Trincao ve 82. dakikada Nuno Santos kaydetti.
Bu sonucun ardından Sporting, ilk haftada hanesine 3 puanı yazdırdı. Eintracht Frankfurt ilk hafta puan alamadı.
Grubun ikinci maçlarında Sporting, sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Eintracht Frankfurt, Marsilya deplasmanına gidecek