UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların ilk maçları oynandı. B grubu maçında Club Brugge sahasında Leverkusen'i konuk etti. Belçika ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı. Brugge'a galibiyeti getiren golü 42'de Sylla kaydetti.
Şampiyonlar Ligi | Club Brugge Leverkusen : 1-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu maçında Club Brugge sahasında Leverkusen'i konuk etti. Belçika ekibi kıran kırana geçen mücadelede rakibini Sylla'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 08.09.2022- 00:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022- 00:06