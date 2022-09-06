UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Milan deplasmanda Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. Salzburg'un golünü 28. dakikada Noah Okafor kaydetti. Milan'ın golü ise 40. dakikada Alexis Saelemaekers'tan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Salzburg ile AC Milan kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1'lik skorla berabere sonuçlandı.

Salzburg'un golünü 28. dakikada Noah Okafor kaydetti.

Konuk ekibin golü ise 40. dakikada Alexis Saelemaekers'tan geldi.

Gruptaki ilk maçların sonuçlanmasının ardından Dinamo Zagreb lider durumda olurken Salzburg ile Milan 1 puanla 2. ve 3. sırada yer aldı. Zagreb karşısında mağlup olan Chelsea ise son sırada kendine yer buldu.

Bir sonraki maçlarda ise Milan evinde Zagreb'i ağırlarken Salzburg'da Premier Lig ekibi Chelsea'ye konuk olacak.