UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Benfica sahasında Maccabi Haifa'yı 2-0 mağlup etti. Portekiz ekibinn gollerini 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Benfica ile Maccabi Haifa kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Portekiz ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Rafa Silva ve 54. dakikada Alejandro Grimaldo kaydetti.

Gruptaki ilk maçların sonuçlanmasının ardından Benfica lider durumda olurken Paris Saint-Germain 2. sırada yer aldı. Juventus ve Maccabi Haifa ise son sırada kendilerine yer buldu.

Bir sonraki maçlarda ise Juventus evinde Benfica'yı ağırlarken Maccabi Haifa'da Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'i konuk edecek.