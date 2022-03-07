UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş maçlarının heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ikinci maçları 8 Mart ve 9 Mart Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. 15-16 Mart'ta oynanacak diğer mücadelelerle birlikte çeyrek finale yükselecek 8 takım belli olacak.
Tamamı 23.00'te başlayacak karşılaşmaların programı şöyle:
8 Mart Salı
Bayern Münih - Salzburg (1-1)
Liverpool - Inter (2-0)
9 Mart Çarşamba
Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)
Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)
15 Mart Salı
Ajax - Benfica (2-2)
Manchester United - Atletico Madrid (1-1)
16 Mart Çarşamba
Lille - Chelsea (0-2)
Juventus - Villarreal (1-1)