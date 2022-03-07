Şampiyonlar Lig'inde çeyrek finalistler belli olacak!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecen son 16 turunda oynanacak olan rövanş maçı için sahaya çıkacak. Bayern Münih - Salzburg, Liverpool - Inter maçları 8 Mart Salı günü oynanacak. 9 Mart Çarşamba günü ise Manchester City ile Sporting ve Real Madrid ile PSG karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2022- 15:20