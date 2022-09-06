Şampiyonlar Ligi| Red Bull Leipzig 1-4 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Red Bull Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Ukrayna ekibinin gollerini Shved (2), Mudryk ve Lassina Traore kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Simakan'dan geldi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2022- 00:15