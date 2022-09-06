Şampiyonlar Ligi| Red Bull Leipzig 1-4 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Red Bull Leipzig'i 4-1 mağlup etti. Ukrayna ekibinin gollerini Shved (2), Mudryk ve Lassina Traore kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Simakan'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 07.09.2022- 00:15
Red Bull Arena'da oynanan maçı Shakhtar 4-1 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı.
Maçın 16. dakikasında Shved'in golüyle öne geçen Shakhtar ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 57'yi gösterdiğinde Simakan ile Leipzig eşitliği yakaladı ancak 1 dakika sonra 58'de Shved yeniden takımını öne geçirdi. 76'da Mudryk ile farkı açan Shakhtar, 85'de Lassina Traore'nin golüyle 4-1'lik skoru yakalayarak üç puanı almayı başardı.