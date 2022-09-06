Dinamo Zagreb 1-0 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Chelsea deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0 mağlup oldu. Hırvat ekibinin golünü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 21:50
Maksimir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Dinamo Zagreb 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Mislav Orsic kaydetti.
Bu sonucun ardından Chelsea, gruplara puansız başladı. Dinamo Zagreb ise ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Grubun bir sonraki maçında Chelsea, Salzburg ile karşılaşacak. Dinamo Zagreb, Milan deplasmanına gidecek