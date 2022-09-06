Şampiyonlar Ligi | Celtic 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında son şampiyon Real Madrid deplasmanda Celtic'i Vinicius Junior, Luka Modric ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.
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Yayın Tarihi: 06.09.2022- 23:57
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Madrid, ilk haftadan 3 puanı hanesine yazdırdı. Celtic, Devler Ligi'ne puansız başladı.
F Grubu'nda bir sonraki Real Madrid sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Celtic, Shakhtar deplasmanına gidecek.