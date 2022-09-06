Şampiyonlar Ligi | Celtic 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında son şampiyon Real Madrid deplasmanda Celtic'i Vinicius Junior, Luka Modric ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2022- 23:57