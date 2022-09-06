Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Leipzig ile Shakhtar Donetsk mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Leipzig ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEIPZIG - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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LEIPZIG - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Forsberg, Raum; Szoboszlai; Nkunku, Werner

Shakhtar Donetsk

Trubin; Mykhaylichenko, Matvienko, Bondar, Konoplya; Mudryk, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Petryak; Sikan