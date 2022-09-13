Porto – Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Porto – Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Porto evinde Club Brugge’ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Porto – Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 11:04