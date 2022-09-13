Marsilya Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. maçında Marsilya sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Fransız ekibi rakibini mağlup edip ilk puanlarını hanesine yazdırmak isterken, Alman temsilcisi ise puan veya puanlarla ayrılma peşinde... Peki; Marsilya-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022- 12:01