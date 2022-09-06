Dortmund 3-0 Kopenhag (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında Dortmund sahasında Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti. Danimarka ekibinde Trabzonspor'dan transfer olan Cornelius mücadelede 90 dakika forma giydi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2022- 21:42
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Dortmund, gruplara 3 puanla başladı. Kopenhag, ilk maçta puanla tanışamadı.