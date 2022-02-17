Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sevilen sunucularından Eva Murati, ekranlara geri dönüş yaptı. Güzel sunucu, PSG ile Real Madrid maçıyla beraber ekranlara geri dönüş yaptı. Murati'nin yer aldığı Şampiyonlar Ligi programı, en çok izlenen 10 programın arasına girdi.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 15:59