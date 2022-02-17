Şampiyonlar Ligi heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı. Böylece 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.
Eva Murati Şampiyonlar Ligi maçlarıyla geri döndü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sevilen sunucularından Eva Murati, ekranlara geri dönüş yaptı. Güzel sunucu, PSG ile Real Madrid maçıyla beraber ekranlara geri dönüş yaptı. Murati'nin yer aldığı Şampiyonlar Ligi programı, en çok izlenen 10 programın arasına girdi.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2022- 15:59
Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.
Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.