KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile Trabzonspor ilk kez karşı karşıya gelecek. İngiliz hakem Michael Oliver'in yöneteceği zorlu mücadelenin canlı anlatımının yanı sıra takımların kadrosu, maçın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı da futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Kopenhag Trabzonspor karşılaşması için Şampiyonlar Ligi play-off turunda geri sayım başladı. 16 Ağustos Salı günü Danimarka'da yapılacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Danimarka temsilcisi ile karşı karşıya gelecek olan bordo mavililerin muhtemel 11leri de belli oldu.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadı'nda yapılacak nefes kesici mücadelede Trabzonspor'un yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de yerlerini alırken karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos günü gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi Kopenhag Trabzonspor karşılaşması da Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bordo mavililerin bulunduğu deplasmanda iki takımın Parken Stadı'ndaki mücadelesi 16 Ağustos Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de yaşanacak. Danimarka Süper Ligi'nde 8. Sırada yer alan Kopenhag, son karşılaşmasında Randers ile olan mücadelesini 3-1 yenilerek kaybetmişti.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11LER

Uğurcan

Larsen

Denswil

Hugo

Eren

Siopis

Dorukhan

Bakasetas

A.Ömür

Trezeguet

Cornelius

KOPENHAG MUHTEMEL 11LER

Johnsson

Diks

Vavro

Khocholava

Kristiansen

Lerager

Zeca

Claesson

Biel

Babacar

Daramy

AVCI'DAN 'ELİNİZDEN GELENİ YAPIN' UYARISI

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.