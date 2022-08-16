KOPENHAG - TRABZONSPOR CANLI İZLE | Kopenhag - TS maçı kadrosu ve ilk 11ler

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesi Kopenhag ile Danimarka'da gerçekleşecek. Bu akşam yapılacak maçta takımların kadroları muhtemel olarak belirlenirken sakatlığı devam eden Hamsik, TS'nin bugünkü kadrosunda yer almayacak. İşte İngiliz hakem Michael Oliver'in yöneteceği Kopenhag - TS maçı kadrosu ve ilk 11ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki açılışını bu akşam Kopenhag ile Danimarka'da gerçekleştirecek olan Trabzonpor, güçlü rakibi karşısına emin kadroyla çıkıyor. Hamsik'in sakatlığının ardından yıldız futbolcunun Parken Stadı'na götürülmediği öğrenilirken TS, önümüzdeki hafta rövanşı bordo mavililerin evinde, 40 bin taraftarın seyriyle gerçekleşecek maçın öncesinde avantaj elde etmek istiyor. İşte Abdullah Avcı'nın sahaya sürmesi beklenen ilk 11'i ve Kopenhag kadrosu...

TRABZONSPOR KADRO | MUHTEMEL 11LER

Uğurcan

Larsen

Denswil

Hugo

Eren

Siopis

Dorukhan

Bakasetas

A.Ömür

Trezeguet

Cornelius

KOPENHAG KADRO | MUHTEMEL 11LER

Johnsson

Diks

Vavro

Khocholava

Kristiansen

Lerager

Zeca

Claesson

Biel

Babacar

Daramy

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Parken Stadı'nda yapılacak nefes kesici mücadelede Trabzonspor'un yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de yerlerini alırken karşılaşmanın rövanşı ise 24 Ağustos günü gerçekleşecek. Şampiyonlar Ligi Kopenhag Trabzonspor karşılaşması da Exxen platformu üzerinden naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bordo mavililerin bulunduğu deplasmanda iki takımın Parken Stadı'ndaki mücadelesi 16 Ağustos Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de yaşanacak. Danimarka Süper Ligi'nde 8. Sırada yer alan Kopenhag, son karşılaşmasında Randers ile olan mücadelesini 3-1 yenilerek kaybetmişti.

AVCI'DAN 'ELİNİZDEN GELENİ YAPIN' UYARISI

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı konuşmada bu maçın camia için önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Bu tur kulübümüz için çok önemli. Şampiyonlar Ligi demek hem prestij hem de gelir demek. Camiamızın, taraftarımızın bizden beklentisi büyük. Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda çaldıralım. Ben size güveniyorum. Siz de sahada elinizden geleni yapın" diye konuştu.

Kopenhag taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği maçta, kulüp açıklamasına göre 26 binden fazla bilet satıldığı öğrenilirken 38 bin kişilik Parken Stadı'nda yaklaşık 35 bin seyirci olacağı kaydedildi.