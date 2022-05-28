CANLI İZLE | Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool - Real Madrid maçı tüm dünyada merakla bekleniyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçında kozlarını paylaşacak iki ekip Paris'te kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18 İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU ÇEKTİ

Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.

Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:

Tur Rakip Sonuçlar B Grubu Milan 3-2, 2-1 B Grubu Porto 5-1, 2-0 B Grubu Atletico Madrid 3-2, 2-0 Son 16 Inter 2-0, 0-1 Çeyrek final Benfica 3-1, 3-3 Yarı final Villarreal 2-0, 3-2

LIVERPOOL'UN KADROSU

Liverpool'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

Kaleci:

No. Adı O G 1 Alisson Becker 12 0 13 Adrian 0 0 62 Caoimhin Kelleher 0 0

Savunma:

No. Adı O G 4 Virgil Van Dijk 8 0 5 Ibrahima Konate 7 2 12 Joe Gomez 7 0 21 Kostas Tsimikas 5 0 32 Joel Matip 7 0 26 Andrew Robertson 9 0 66 Trent Alexander-Arnold 8 0

Orta saha:

No. Adı O G 10 Sadio Mane 12 5 3 Fabinho 12 1 14 Jordan Henderson 11 1 6 Thiago Alcántara 9 1 8 Naby Keita 9 1 7 James Milner 8 0 15 Alex Oxlade-Chamberlain 6 0 17 Curtis Jones 4 0 67 Harvey Elliott 1 0

Forvet:

No. Adı O G 11 Muhammed Salah 12 8 9 Roberto Firmino 6 5 23 Luis Diaz 6 2 20 Diogo Jota 10 1 27 Divock Origi 7 1 18 Takumi Minamino 4 0

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tur Maç Sonuç D Grubu Inter-Real Madrid 0-1 D Grubu Real Madrid-Sheriff 1-2 D Grubu Shakhtar Donetsk-Real Madrid 0-5 D Grubu Real Madrid-Shakhtar Donetsk 2-1 D Grubu Sheriff-Real Madrid 0-3 D Grubu Real Madrid-Inter 2-0 Son 16 PSG-Real Madrid 1-0 Son 16 Real Madrid-PSG 3-1 Çeyrek final Chelsea-Real Madrid 1-3 Çeyrek final Real Madrid-Chelsea 2-3 Yarı final Manchester City-Real Madrid 4-3 Yarı final Real Madrid-Manchester City 3-1

REAL MADRID KADROSU

Bu sezon Real Madrid'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci

No Adı O G 1 Thibaut Courtois 12 0 13 Andriy Lunin - -

Defans

No Adı O G 2 Dani Carvajal 10 0 3 Eder Militao 11 0 4 David Alaba 11 1 5 Jesus Vallejo 2 0 6 Nacho 9 0 12 Marcelo 3 0 23 Ferland Mendy 9 0

Orta saha

No Adı O G 8 Toni Kroos 11 2 10 Luka Modric 12 0 14 Casemiro 10 0 15 Federico Valverde 10 0 17 Lucas Vazquez 8 0 19 Dani Ceballos 4 0 22 Isco - - 25 Eduardo Camavinga 9 0 27 Antonio Blanco 1 0

Forvet