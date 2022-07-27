UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can, King, Rossi, Valencia.
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Verbic, Buyalskiy, Besedin.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20:00'de başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - DINAMO KIEV MAÇININ HAKEMİ KİM?
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin, 0-0'ın rövanşında Kadıköy'de ağırladığı Dinamo Kiev karşılaşmasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetiyor.