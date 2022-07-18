Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.. 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe rakibini elemesi halinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.
İşte tüm eşleşmeler:
Monaco - PSV
Dinamo Kiev - Fenerbahçe / Sturm Graz
Union Saint-Gilloise - Rangers
Benfica - Midtjylland / AEK Larnaca
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 2-3 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Ağustos'ta oynanacak.
STURM GRAZ HAKKINDA...
Avusturya ekibi olan Sturm Graz, 1909'da kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Avrupa kupalarına katılım noktasında önemli bir istikrara sahip olan ekibin, Türk takımlarına karşı karnesi de şu şekildedir;
* 11 maç
* 6 galibiyet
* 4 beraberlik
* 1 mağlubiyet
TEK YENİLGİLERİ F.BAHÇE'DEN!
Sturm Graz, Türk takımlarına karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Sarı lacivertli ekip, 2017'de Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1 devirmişti.