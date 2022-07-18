Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, Ukrayna ekibini elemesi halinde Sturm Graz ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.. 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe rakibini elemesi halinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşılaşacak.

İşte tüm eşleşmeler:

Monaco - PSV

Dinamo Kiev - Fenerbahçe / Sturm Graz

Union Saint-Gilloise - Rangers

Benfica - Midtjylland / AEK Larnaca

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 2-3 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 9 Ağustos'ta oynanacak.

STURM GRAZ HAKKINDA...

Avusturya ekibi olan Sturm Graz, 1909'da kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Avrupa kupalarına katılım noktasında önemli bir istikrara sahip olan ekibin, Türk takımlarına karşı karnesi de şu şekildedir;

* 11 maç

* 6 galibiyet

* 4 beraberlik

* 1 mağlubiyet

TEK YENİLGİLERİ F.BAHÇE'DEN!

Sturm Graz, Türk takımlarına karşı tek yenilgisini Fenerbahçe'den aldı. Sarı lacivertli ekip, 2017'de Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaştığı rakibini deplasmanda 2-1 devirmişti.