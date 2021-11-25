Beşiktaş Ajax maçında Haller Lewandowski'yi yakaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Ajax'ta galibiyet gollerini kaydeden isim olan Sebastien Haller, karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu, Attığım 2. golü 3. kez attım. Bu durum şans değildi. Ne kadar oynarsan o kadar tecrübe kazanıyorsun ve doğru zamanda doğru yerde duruyorsun” dedi.