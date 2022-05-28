Liverpool - Real Madrid maçının saati üç kez ertelendi! | UEFA Şampiyonlar Ligi

Son dakika spor haberleri: Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıç saati tam üç kez ertelendi. TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadelenin, ilk olarak 22.15'e ardından 22.30'a ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı duyuruldu.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 22:50