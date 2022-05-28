UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.
Liverpool - Real Madrid maçının saati üç kez ertelendi! | UEFA Şampiyonlar Ligi
Son dakika spor haberleri: Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıç saati tam üç kez ertelendi. TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadelenin, ilk olarak 22.15'e ardından 22.30'a ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı duyuruldu.
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 22:50
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.