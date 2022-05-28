UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki devi, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Liverpool - Real Madrid maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun iki devi, Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşıyor. Liverpool - Real Madrid maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Thiago, Salah, Mane, Luis Diaz

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

İSPANYOLLAR 18 İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU ÇEKTİ

Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.

Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.