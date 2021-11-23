24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan karar!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında verdiği kararlar tartışma konusu olan Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'in Bayern Münih'i ağırladığı müsabakada düdük çaldı. FIFA kokartlı Meler'in, zorlu maçta verdiği kararlar da tartışıma konusu oldu. Meler, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu adeta çılgına çevirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev Bayern Münih'i konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler damga vurdu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

Hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini yöneten ve verdiği kararlarla özellikle sarı-kırmızılı cephenin tepkisini çeken Meler, Ukrayna'daki mücadelede de tepkilerin odağındaydı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada Bayern Münih, Lewandowski'nin 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

Polonyalı golcü böylece, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez üst üste 9 maç gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

PENALTI BEKLENTİSİ VE İTİRAZ
Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken, Dinamo Kiev penaltı bekledi. Ceza sahası içi sol çaprazında Lucas Hernandez'in müdahalesiyle Buyalskiy yerde kaldı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

Ukrayna ekibi pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti ve hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ
VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve izleme tavsiyesinde bulunmadı. Halil Umut Meler de oyunu devam ettirdi.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

4 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI
Skoru eşitleme şansını kaçıran Ukrayna ekibinde başta Mircea Lucescu olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların yoğun itirazları sonuçsuz kalırken, bu pozisyondan 4 dakika sonra Bayern Münih farkı 2'ye çıkarttı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

42. dakikada sahneye çıkan Kingsley Coman, Bayern Münih'in skoru 2-0'a getirmesini sağladı. Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

DERBİYE DAMGA VURMUŞTU
Dinamo Kiev cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Halil Umut Meler, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler’den Şampiyonlar Ligi’nde tartışılan karar!

Fatih Terim'e kırmızı kart göstererek oyundan atan Meler, Diagne'nin maçın son dakikalarında bulduğu golü, faul gerekçesiyle iptal ederek Galatasaray cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

[Görüntüler EXXEN'den alınmıştır]

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