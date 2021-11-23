Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler'den Şampiyonlar Ligi'nde tartışılan karar!
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında verdiği kararlar tartışma konusu olan Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'in Bayern Münih'i ağırladığı müsabakada düdük çaldı. FIFA kokartlı Meler'in, zorlu maçta verdiği kararlar da tartışıma konusu oldu. Meler, Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu adeta çılgına çevirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Dinamo Kiev Bayern Münih'i konuk ederken, karşılaşmaya FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler damga vurdu.
Hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesini yöneten ve verdiği kararlarla özellikle sarı-kırmızılı cephenin tepkisini çeken Meler, Ukrayna'daki mücadelede de tepkilerin odağındaydı.
LEWANDOWSKI TARİHE GEÇTİ
Karşılaşmada Bayern Münih, Lewandowski'nin 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Polonyalı golcü böylece, Şampiyonlar Ligi'nde iki kez üst üste 9 maç gol atmayı başaran tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.
PENALTI BEKLENTİSİ VE İTİRAZ
Mücadelede dakikalar 38'i gösterirken, Dinamo Kiev penaltı bekledi. Ceza sahası içi sol çaprazında Lucas Hernandez'in müdahalesiyle Buyalskiy yerde kaldı.
Ukrayna ekibi pozisyonun penaltı olduğunu iddia etti ve hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu.
METE KALKAVAN UYARMADI, OYUN DEVAM ETTİ
VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan, pozisyonu inceledi ve izleme tavsiyesinde bulunmadı. Halil Umut Meler de oyunu devam ettirdi.
4 DAKİKA SONRA FARK 2'YE ÇIKTI
Skoru eşitleme şansını kaçıran Ukrayna ekibinde başta Mircea Lucescu olmak üzere teknik ekip ve futbolcuların yoğun itirazları sonuçsuz kalırken, bu pozisyondan 4 dakika sonra Bayern Münih farkı 2'ye çıkarttı.
42. dakikada sahneye çıkan Kingsley Coman, Bayern Münih'in skoru 2-0'a getirmesini sağladı. Mücadeleyi Bayern Münih, 2-1'lik skorla kazandı.
DERBİYE DAMGA VURMUŞTU
Dinamo Kiev cephesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Halil Umut Meler, Pazar günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kararlarıyla da dikkatleri üzerine toplamıştı.
Fatih Terim'e kırmızı kart göstererek oyundan atan Meler, Diagne'nin maçın son dakikalarında bulduğu golü, faul gerekçesiyle iptal ederek Galatasaray cephesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.
[Görüntüler EXXEN'den alınmıştır]
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