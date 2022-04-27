UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Benfica'yı eleyen Liverpool ile Bayern Münih'i saf dışı bırakan Villarreal kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LIVERPOOL VILLARREAL İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma.
LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Liverpool ile Villarreal arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçı, saat 22.00'de başladı. Dev karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanıyor.
LIVERPOOL'UN YARI FİNAL YOLU
B Grubu'nu lider bitiren Liverpool, son 16 turunda Inter'i, çeyrek finalde ise Benfica'yı eleyerek yarı finale kaldı.
VILLARREAL'İN YARI FİNAL YOLU
F Grubu 2.'si Villarreal son 16 turunda Juventus'u, çeyrek finalde ise Bayern Münih'i eleyerek adını yarı finale yazdırdı.