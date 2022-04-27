Liverpool - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda Villarreal'i konuk edecek. Bayern Münih'i eleyerek tarihi bir başarıya imza atan Villarreal, Liverpool'u da elemek ve adını finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 16:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 16:30