UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta... Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool ile Unai Emery yönetimindeki Villarreal, Anfield Road'da karşı karşıya geliyor. İki takım da yarı finali geçmek ve adını finale yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri de yer alıyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı hangi kanalda? Liverpool - Villarreal maçı saat kaçta?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final ilk maçında Jurgen Klopp ve Unai Emery'nin yönetimindeki 2 güçlü ekip karşı karşıya gelecek. Liverpool ile Villarreal Anfield Road'da karşılaşıyor. Müsabaka tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Liverpool - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Villarreal maçı 27 Nisan Çarşamba 22:00'de Exxen ve TV 8.5'ta canlı ve şifresiz yayınlanacak.

LIVERPOOL - VILLARREAL MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Mane, Diaz.

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma