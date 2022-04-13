UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Liverpool ile Benfica kritik maçta karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip maça, Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Milner, Keita, Henderson, Luis Diaz, Firmino ve Jota 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Goncalves, Everton ve Nunez 11'iyle sahada yer aldı.
Zorlu maç 6 gole sahne oldu ve 3-3 tamamlandı. İlk maçı 3-1 kazanan Liverpool, bu sonuçla yarı finale yükselen takım oldu.
Liverpool'un gollerini, 21'de Konate, 55 ve 65'te Firmino kaydetti. Benfica'nın sayıları ise 32'de Ramos, 73'de Yaremçuk ve 81'de Darwin Nunez attı.
Böylelikle Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Liverpool, Villarreal ile eşleşti.
Yarı final maçları, 26-27 Nisan ve 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.