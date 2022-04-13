Liverpool 3-3 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Liverpool - Benfica karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 6 gole sahne oldu ve 3-3'lük skorla tamamlandı. Bu sonuçla yarı finale yükselen ekip İngilizler oldu. Liverpool'un gollerini, Konate ve Firmino (2) kaydetti. Benfica'nın sayıları ise, Ramos, Yaremcuk ve Nunez'den geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 23:55 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 00:13