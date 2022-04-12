UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid sahasında Chelsea'yi ağırladı. Madrid temsilcisi 3-1'lik galibiyetin rövanşında İngiliz ekibiyle normal süresinde 3-1 mağlup oldu. Uzatmaya giden maçta son noktayı Karim Benzema koydu ve eflatun-beyazlılar 3-2 mağlup olmasına karşın yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 3-1'in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Normal süresi 3-1 Chelsea lehine sona ererken, İspanyol temsilcisi 3-2 yenilmesine karşın yarı finale yükseldi.

Chelsea'nin gollerini 15. dakikada Mason Mount, 52'de Rüdiger ve 75'te ise Timo Werner kaydetti. Real'in golleri ise 80'de Rodrygo ve 96. dakikada Karim Benzema'dan geldi. Ayrıca konuk takımın 63. dakikada Marcos Alonso ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

İki maç sonucunda toplam skor 5-4 Real Madrid lehine gerçekleşti ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi Atletico Madrid - Manchester City eşleşmesinin tur atlayanı olacak.