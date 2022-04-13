UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Madrid temsilcisi 1-0'lık mağlubiyetin rövanşında İngiliz ekibiyle 0-0 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda eden taraf oldu. Manchester ekibi ise yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final maçları ile devam etti. Gecenin önemli maçında Atletico Madrid sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Wanda Metropolitano'da oynanan zorlu mücadele 0-0 berabere sonuçlandı. Ayrıca mücadelenin 90+2. dakikasında Felipe kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçı 1-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri deplasmanda güçlü rakibi ile 0-0 berabere kaldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Manchester City yarı finalde Real Madrid ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları 26-27 Nisan, rövanş maçları ise 3-4 Mayıs'ta oynanacak.