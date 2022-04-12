UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İspanyol ekibi Real Madrid, 3-1'in rövanşında İngiliz temsilcisi Chelsea'yi konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

REAL MADRID CHELSEA İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Alaba, Nacho, Ferland Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde, Vinicus Jr, Benzema.

Chelsea: Mendy, James, Rüdiger, T. Silva, Alonso, Kante, Kovacic, Mount, Loftus-Cheek, Havertz, Werner.

REAL MADRID CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Chelsea arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Dev mücadele EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

REAL MADRID'İN ÇEYREK FİNAL YOLU

Real Madrid son 16 turunda PSG ile kozlarını paylaştı. Eflatun-beyazlılar ilk maçı 1-0 kaybetmesine karşın rövanşı 3-1 kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

CHELSEA'NİN ÇEYREK FİNAL YOLU

İngiliz temsilcisi son 16 turunda Lille ile karşı karşıya geldi. Chelsea 2-0 ve 2-1'lik skorlarla Fransız temsilcisini eledi ve çeyrek finale kaldı.