UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Villarreal maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
BAYERN MÜNİH - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'de başlayan Bayern Münih - Villarreal maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez, Sane, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Musiala, Lewandowski.
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Coquelin, Capoue, Parejo, Lo Celso, Moreno, Danjuma.