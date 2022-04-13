UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Liverpool - Benfica kritik maçta karşı karşıya geliyor. İlk maç Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
LIVERPOOL - BENFICA MAÇI 11'LERİ
Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Milner, Keita, Henderson, Luis Diaz, Firmino, Jota.
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Goncalves, Everton, Nunez.
LIVERPOOL - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Liverpool - Benfica maçı 13 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.