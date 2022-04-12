UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında Real Madrid, Santiago Barnebeu'da Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Salı günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Mendy; Christensen, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz